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SpaceX sur la rampe de lancement d'une introduction en Bourse

information fournie par France 24 21/05/2026 à 11:20

SpaceX a officiellement lancé son processus d’introduction en Bourse. L’entreprise d’Elon Musk vise une cotation au Nasdaq mi-juin, avec une valorisation qui pourrait atteindre jusqu’à 2 000 milliards de dollars.

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