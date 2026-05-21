SpaceX a officiellement lancé son processus d’introduction en Bourse. L’entreprise d’Elon Musk vise une cotation au Nasdaq mi-juin, avec une valorisation qui pourrait atteindre jusqu’à 2 000 milliards de dollars.
SpaceX sur la rampe de lancement d'une introduction en Bourse
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