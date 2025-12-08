Des dizaines de milliers de Syriens célèbrent l'anniversaire de la chute d'Assad

Des parapentistes survolent la place des Omeyyades à Damas, lors du premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad, le 8 décembre 2025 ( AFP / Bakr ALKASEM )

Des dizaines de milliers de Syriens sont descendus lundi dans les rues de Damas pour célébrer l'anniversaire de la chute de Bachar al-Assad, leur nouveau président les appelant à unir leurs efforts pour rebâtir un pays ravagé par la guerre civile.

Feux d'artifice, prières et drapeaux, l'atmosphère était joyeuse dans les rues de la capitale, envahies par une foule agitant le drapeau syrien.

"Ce qui s'est passé en un an tient du miracle", s'enthousiasme Iyad Burghol, un médecin de 44 ans, en référence notamment au spectaculaire retour de son pays sur la scène internationale.

Le nouveau dirigeant syrien Ahmad al-Chareh, un ancien jihadiste, a fait ces derniers mois le tour des capitales régionales et internationales. Autrefois dans le collimateur de Washington, il a même été chaleureusement reçu en novembre par le président américain Donald Trump.

Après des années de guerre civile et de crise économique, le quotidien reste difficile et les coupures d'électricité nombreuses mais "le plus important pour moi est la paix civile et la sécurité", ajoute M. Burghol, tout en immortalisant ce moment de liesse.

- "Bâtir une Syrie forte" -

Des Syriens célèbrent le premier anniversaire de la chute de l'ancien président Bachar al-Assad à Damas, le 8 décembre 2025 ( AFP / LOUAI BESHARA )

Le 27 novembre 2024, une coalition de rebelles menés par des islamistes radicaux avait lancé une offensive éclair depuis le nord-ouest de la Syrie, avant de gagner Damas le 8 décembre.

Leur chef Ahmad al-Chareh, devenu dans la foulée président par intérim, a rompu avec son passé jihadiste et réhabilité la Syrie à l'étranger, obtenant la levée des sanctions internationales, mais reste confronté à d'importants défis chez lui: restaurer la confiance, unifier le pays, garantir la sécurité.

Photo de l'agence de presse officielle Sana montrant le président syrien Ahmad al-Chareh lors d'un discours à la mosquée des Omeyyades à Damas, le 8 décembre 2025 ( SANA / Handout )

De sanglantes violences intercommunautaires dans les régions des minorités druze et alaouite, et de nombreuses opérations militaires israéliennes ont secoué la fragile transition.

"La phase actuelle exige que tous les citoyens unissent leurs efforts pour bâtir une Syrie forte, consolider sa stabilité, préserver sa souveraineté", a déclaré lundi le dirigeant de 43 ans, en uniforme militaire comme le 8 décembre 2024, quand il était entré dans Damas à la tête de forces rebelles.

Le président syrien Ahmad al-Chareh assiste à un défilé militaire le 8 décembre 2025 à Damas, un an après la chute de Bachar al-Assad. Photo distribuée par l'agence syrienne Sana ( SANA / Handout )

Après les prières du matin à mosquée des Omeyyades, il a salué "les sacrifices et l'héroïsme des combattants" ayant renversé l'ex-dictateur Assad.

Aux côtés de plusieurs ministres, il a assisté à un défilé militaire, survolé par des hélicoptères.

D'autres célébrations ont eu lieu dans plusieurs villes de Syrie, dont Alep, pendant qu'à Damas, des parapentistes survolaient la grande place des Omeyyades.

Dimanche, la Commission internationale indépendante d'enquête sur la Syrie des Nations unies a félicité Damas pour les mesures prises jusqu'à présent mais elle a déploré que des violences aient causé de nouveaux déplacements de population et une polarisation de la Syrie.

Amnesty International a déclaré que "la réponse du nouveau gouvernement aux graves violations commises depuis son arrivée au pouvoir" serait "un test décisif de son engagement envers la justice et l'établissement des responsabilités".

Des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues en Syrie, où la guerre civile a fait plus de 500.000 morts en près de 14 ans et entraîné le déplacement de près de la moitié de la population.

La Banque mondiale a estimé en octobre que le coût de la reconstruction pourrait atteindre 216 milliards de dollars.

- "Panser des divisions profondes" -

Des feux d'artifice pour célébrer le premier anniversaire de la chute de l'ancien président Bachar al-Assad à Damas, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2025 ( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

Cet anniversaire est "l'occasion de reconstruire des communautés brisées et de panser des divisions profondes", a souligné le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Les célébrations sont cependant marquées par le boycott lancé samedi par un chef spirituel alaouite, Ghazal Ghazal, pour protester contre un nouveau régime "oppressif". Depuis la destitution d'Assad, lui-même alaouite, cette minorité est la cible d'attaques.

En réponse à cet appel, des magasins étaient fermés lundi dans la ville côtière de Jableh et ses environs, a rapporté un correspondant de l'AFP.

L'administration kurde, qui contrôle une grande partie du nord et du nord-est de la Syrie, a de son côté annoncé l'interdiction de rassemblements et événements publics lundi "en raison de la situation sécuritaire actuelle".

Elle avait accepté en mars d'intégrer ses troupes et ses institutions au pouvoir central dans un délai d'un an mais les négociations sont actuellement dans l'impasse.