Londres est la capitale la plus surveillée d'Europe. La vidéosurveillance y est présente à chaque coin de rue et la reconnaissance faciale prend de l'ampleur. Reportage de nos confrères de France 2, signé Ambroise Bouleis et Perrine Aubert, aux côtés de la police britannique sur cet outil qui divise les Anglais.
Souriez, vous êtes scannés! Londres généralise la reconnaissance faciale
