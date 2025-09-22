 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Souillot (FO) "optimiste" mais pas "confiant" à la sortie de Matignon

information fournie par AFP Video 22/09/2025 à 13:41

"Confiant, il ne faut pas non plus exagérer, mais je suis optimiste", déclare le secrétaire général de Force ouvrière (FO) Frédéric Souillot à la sortie de Matignon, disant "espérer" avoir "été entendu" par le Premier ministre.

