Alors que la France doit reconnaître ce lundi l'Etat de Palestine, la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) hisse sur sa façade le drapeau palestinien malgré les mises en garde de Bruno Retailleau.
La mairie de Saint-Denis hisse le drapeau palestinien sur son fronton
