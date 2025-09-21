Des milliers de personnes se rassemblent à Brasilia pour manifester contre un projet de loi très décrié visant à augmenter l'immunité des parlementaires et rejeter une possible amnistie de l'ex-président Jair Bolsonaro. Le texte approuvé mardi par la chambre des députés prévoit que le Parlement doit donner son accord -- par un vote à bulletin secret -- pour toute poursuite judiciaire contre un de ses élus, dans un pays miné par les scandales de corruption. IMAGES
Manifestation à Brasilia contre l'impunité des parlementaires
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro