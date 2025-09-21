 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Reconnaissance de la Palestine: la joie du représentant palestinien au Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 21/09/2025 à 18:04

Le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, Husam Zomlot, regarde en direct l'annonce du Premier ministre Keir Starmer sur la reconnaissance de l'Etat de Palestine. IMAGES

Proche orient
