Le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, Husam Zomlot, regarde en direct l'annonce du Premier ministre Keir Starmer sur la reconnaissance de l'Etat de Palestine. IMAGES
Reconnaissance de la Palestine: la joie du représentant palestinien au Royaume-Uni
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro