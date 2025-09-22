Après avoir reçu, consulté, écouté, le Premier ministre Sébastien Lecornu va désormais devoir parler. Il devrait présenter cette semaine ses solutions pour réduire le déficit de la France. Les attentes sont nombreuses. On en parle avec notre invité, le politologue et essayiste Brice Soccol.
L'Essentiel politique : "Ce pays souffre d'un sentiment d'inéquité"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro