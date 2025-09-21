Ce dimanche, plus de 6,5 millions de guinéens se sont rendu aux urnes pour s’exprimer sur le projet de nouvelle constitution proposé par les militaires au pouvoir. Premier vote dans le pays depuis le coup d’état du 5 septembre qui a réservé Alpha Condé. Le Général Mamadi Doumbouya et son épouse se sont aussi rendus aux urnes. Un scrutin qui marque une étape importante vers un retour à l’ordre constitutionnel.
Référendum constitutionnelle en Guinée: résultats attendus dans les prochains jours
