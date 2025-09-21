Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé dimanche la reconnaissance officielle par le Royaume-Uni de l'Etat de Palestine afin de "raviver l'espoir de paix et une solution à deux Etats" entre Israéliens et Palestiniens.
Le Royaume-Uni "reconnaît officiellement l'Etat de Palestine", annonce Keir Starmer
