Des explosions ont retenti vendredi 7 novembre près de Khartoum, au lendemain de l'annonce par les paramilitaires de leur accord pour une trêve humanitaire. Après la prise de la ville d'El-Facher, dans l'ouest du Soudan, le 26 octobre, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée régulière depuis avril 2023, semblent diriger leur offensive vers la région du Kordofan, dans le centre du pays, et Khartoum, plus à l'est.
Soudan : les paramilitaires annoncent leur accord à une proposition de trêve
