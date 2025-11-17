Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU Tom Fletcher est au Nord Darfour, au Soudan. Apres s'être rendu dans des camps de déplacés à Korma et Tawila, proche d'El Fasher, il a appelé à plus de présence humanitaire de l'ONU, et demande aux FSR de garantir la protection des civils à Tawila.
Soudan : l'ONU demande aux FSR de garantir la protection des civils à Tawila
