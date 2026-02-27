Il y a deux semaines, la française Sophie Adenot décollait depuis la Floride direction la Station spatiale internationale … L’astronaute de 43 ans est la 84e femme à se rendre dans l’espace, la première française depuis Claudie Haigneré. Et si elle semble être une véritable Superwoman … ça ne l’a pas empêchée d’être victime d’intox : des photos affirmant qu'elle fait la vaisselle pendant que ses collègues masculins font des expériences scientifiques sont devenues virales. Dans cet épisode d'Info/Intox, on vous explique pourquoi la Terre ne va pas connaître une dévastatrice anomalie gravitationnelle le 12 août 2026.
Sophie Adenot préposée au ménage de l'ISS, apocalypse estivale : attention à ces intox de l'espace !
