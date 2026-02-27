 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sophie Adenot préposée au ménage de l'ISS, apocalypse estivale : attention à ces intox de l'espace !

information fournie par France 24 27/02/2026 à 23:00

Il y a deux semaines, la française Sophie Adenot décollait depuis la Floride direction la Station spatiale internationale … L’astronaute de 43 ans est la 84e femme à se rendre dans l’espace, la première française depuis Claudie Haigneré. Et si elle semble être une véritable Superwoman … ça ne l’a pas empêchée d’être victime d’intox : des photos affirmant qu'elle fait la vaisselle pendant que ses collègues masculins font des expériences scientifiques sont devenues virales. Dans cet épisode d'Info/Intox, on vous explique pourquoi la Terre ne va pas connaître une dévastatrice anomalie gravitationnelle le 12 août 2026.

Vidéos les + vues

1

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
2

Bill Clinton apparaît plus de 2000 fois dans les dossiers sur Epstein

information fournie par France 24 27 févr.
3

"C'est le chantier !" : la mémoire d'un quartier sur scène

information fournie par France 24 27 févr.
4

Au Royaume-Uni, les Verts s'imposent dans un fief du Labour

information fournie par AFP 27 févr.
2
5

Walid Regragui vers la sortie, fin d'une ère pour les Lions de l'Atlas

information fournie par France 24 27 févr.
6

Application provisoire du Mercosur par l'UE: "une décision que je regrette" (Genevard)

information fournie par AFP Video 27 févr.
2
7

Olivier Roussat (DG de Bouygues) : "C'est dommage de ne pas comprendre que ce sont les entreprises qui créent la richesse dans un pays !"

information fournie par Ecorama 27 févr.
2
8

Juste Debout, la magie de la danse

information fournie par France 24 27 févr.
1

Venezuela: des proches de prisonniers politiques réagissent à l’adoption de la loi d’amnistie

information fournie par AFP Video 20 févr.
2

Top 5 IA du 20/02/2026

information fournie par Libertify 21 févr.
3

Marche pour Quentin Deranque: Macron appelle "tout le monde au calme"

information fournie par AFP Video 21 févr.
4

Droits de douane: furieux, Trump contre-attaque et impose une nouvelle taxe mondiale

information fournie par AFP Video 21 févr.
2
5

"Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultradroite", dit le maire Grégory Doucet

information fournie par AFP Video 21 févr.
6

Dans l'hiver glacial ukrainien, un boulanger français apporte du réconfort avec son pain

information fournie par AFP 22 févr.
7

Les crues se stabilisent lentement dans une partie de l'Ouest

information fournie par AFP Video 22 févr.
8

À Lyon, l'ultradroite rend hommage au "camarade" Quentin Deranque

information fournie par AFP Video 22 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Alain Bauer : "A la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose !"

information fournie par Ecorama 09 févr.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank