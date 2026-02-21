Au programme ce matin : Air Liquide , Coface , Eurazeo , Imerys , Meta. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 20/02/2026
Valeurs associées
|175,560 EUR
|Euronext Paris
|+4,80%
|15,600 EUR
|Euronext Paris
|-3,82%
|49,700 EUR
|Euronext Paris
|+1,47%
|23,640 EUR
|Euronext Paris
|-6,86%
|655,3400 USD
|NASDAQ
|+1,64%
