Emmanuel Macron ouvre à l'Élysée un nouveau cycle de discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, affirmant vouloir avancer "sans passage en force mais sans paralysie", malgré l'absence du principal mouvement indépendantiste. SONORE
Sommet sur la Nouvelle-Calédonie: Macron veut avancer, mais "sans passage en force"
