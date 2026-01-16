Après un début de semaine frustrant pour les Parisiens et les Lillois, tous deux battus en Coupe de France dès les huitièmes de finale, les deux équipes veulent se relancer en championnat. Questionné sur d'éventuels doutes sur son équipe, l'entraîneur du PSG Luis Enrique a martelé avoir une pleine confiance en ses joueurs.
Ligue 1 : battus en Coupe de France, le PSG et Lille s'affrontent pour rebondir
