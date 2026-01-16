 Aller au contenu principal
Le Conseil de la paix pour Gaza "a été formé", dit DonaldTrump : De quoi s'agit-il ?

information fournie par France 24 16/01/2026 à 11:51

Une nouvelle phase débute pour la Bande de Gaza du point de vue américain. Donald Trump a annoncé la formation du Conseil de la paix qu'il présidera, sans en préciser ses membres. Ce comité supervisera le comité transitoire supposé "gouverner Gaza pendant sa transition". Mais sur le terrain les frappes israéliennes se poursuivent. L’éclairage de Karim Yahiaoui, chroniqueur international à France 24.

Proche orient

