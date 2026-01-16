Une nouvelle phase débute pour la Bande de Gaza du point de vue américain. Donald Trump a annoncé la formation du Conseil de la paix qu'il présidera, sans en préciser ses membres. Ce comité supervisera le comité transitoire supposé "gouverner Gaza pendant sa transition". Mais sur le terrain les frappes israéliennes se poursuivent. L’éclairage de Karim Yahiaoui, chroniqueur international à France 24.
Le Conseil de la paix pour Gaza "a été formé", dit DonaldTrump : De quoi s'agit-il ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro