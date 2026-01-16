Donald Trump a reçu jeudi à la Maison Blanche la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. Le président américain n'a cependant pas changé d'avis sur le fait qu'elle ne serait pas la personne idéal pour diriger le Venezuela à court terme. Les explications avec Pascale Mariani, journaliste France 24 et ancienne correspondante à Bogota.
Venezuela : quelles concessions pour Washington ?
