L'armée syrienne a appelé les civils à évacuer une zone du nord du pays. Un nouveau front s'ouvre pour déloger les forces démocratiques kurdes après la prise d'Alep, la semaine dernière. Ces affrontements provoquent le déplacement de dizaines de milliers de personnes et traduisent l'échec d'intégrer les institutions kurdes dans l'état syrien.
Syrie : des civils fuient une zone que l'armée veut reprendre aux forces kurdes
