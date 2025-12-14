 Aller au contenu principal
Sommet ordinaire de la CEDEAO : la transition de la junte Bissau guinéenne rejetée

information fournie par France 24 14/12/2025 à 23:26

Le sommet ordinaire de la CEDEAO s’est refermé ce dimanche à Abuja. Hasard du calendrier, ce sommet se tenait une semaine après la tentative de coup d'état au Bénin et moins d'un mois après celui de Guinée-Bissau menacée de sanctions ciblées. Ils demandent la mise en place d'une transition courte et inclusive à Bissau. Ils ne prononcent pas de sanctions dans l'immédiat en revanche des sanctions pourraient cibler toutes personnes empêchant la mise en place des mesures préconisés par la CEDEAO.

