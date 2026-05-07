Emmanuel Macron se rendra en Afrique à l’occasion du sommet « Africa Forward », co-organisé par la France et le Kenya, qui se tiendra du 11 au 12 mai à Nairobi. Le sommet vise à répondre aux enjeux communs entre la France et les pays africains. Les explications avec Eleonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger.
Sommet "Africa Forward" : Afrique anglophone, le pari français ?
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