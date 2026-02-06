Secours et police sont sur place après que six personnes ont été légèrement blessées dans l'explosion d'une grenade lancée dans un institut de beauté du centre-ville de Grenoble (Isère). IMAGES
Six blessés légers à Grenoble par une grenade lancée dans un institut de beauté
