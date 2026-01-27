Le groupe Lisi va fermer son usine de pièces automobiles de Puiseux-Pontoise (Val-d'Oise), ce qui entraînera la suppression de plus d'une centaine de postes, pour délocaliser la production en Allemagne et au Maroc, a confirmé lundi la direction.
Lisi ferme une usine de pièces auto en France
