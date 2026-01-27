Joyau du patrimoine cher aux Français, le Mont-Saint-Michel attire chaque année des millions de visiteurs. Habité depuis l'an 966 par des religieux, il s'est agrandi avec le temps pour devenir ce site extraordinaire désormais bien connu. Mais des siècles d'intempéries ont abîmé la structure de l'abbaye et des bâtiments environnants. Un grand chantier de préservation a donc été lancé, et le projet est titanesque : plus de 50 millions d'euros sur dix ans. Reportage de nos confrères de France 2.
Restaurer le Mont-Saint-Michel : la sauvegarde d'un bijou du patrimoine français
