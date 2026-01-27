 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Moselle, recherches et espoirs après la découverte "unique au monde" d'hydrogène naturel
information fournie par AFP 27/01/2026 à 09:53

Le site de forage du projet REGALOR II, piloté par Française de l’Énergie, le 23 janvier 2026 à Pontpierre, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le site de forage du projet REGALOR II, piloté par Française de l’Énergie, le 23 janvier 2026 à Pontpierre, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Pourra-t-on prochainement exploiter en Lorraine des millions de tonnes d'hydrogène naturel, possible source d'énergie décarbonée? Les recherches s'intensifient autour de ce gisement sous-terrain potentiellement unique au monde, dont les retombées économiques pourraient profiter à toute la région.

A Pontpierre, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Metz, une plateforme de forage de 41 mètres de haut, venue d'Autriche, a été érigée en périphérie du village de 800 habitants.

La semaine dernière, les tiges ont atteint 2.600 mètres de profondeur. Et l'objectif est de creuser encore, jusqu'à 4.000 mètres courant février, à la recherche d'hydrogène blanc, ou natif, dissout naturellement dans les eaux souterraines.

Ces travaux doivent permettre de poursuivre les investigations après la découverte "unique" de ce qui pourrait être "la plus grosse réserve d'hydrogène naturel au monde", rappelle Yann Fouant, responsable des relations publiques de La Française de l'Energie (FDE). Cette entreprise mène le projet avec l'appui scientifique du laboratoire GeoRessources du CNRS et de l'Université de Lorraine, dans le cadre d'un programme de recherches baptisé Regalor II (pour Ressources en gaz et en lithium en Lorraine).

Selon les estimations du CNRS à l'issue du précédent programme de recherches, Regalor, le gisement lorrain (qui s'étend aussi sur une partie des territoires belge, luxembourgeois et allemand) pourrait comporter environ 34 millions de tonnes d'hydrogène.

- "Petites bulles en surface" -

Le site de forage du projet REGALOR II, piloté par Française de l’Énergie, le 23 janvier 2026 à Pontpierre, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le site de forage du projet REGALOR II, piloté par Française de l’Énergie, le 23 janvier 2026 à Pontpierre, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le but de ce nouveau programme de recherches est de descendre bien plus bas que le précédent (qui s'était arrêté à 1.300 m de profondeur) pour "se rapprocher peut-être de la source, de la cuisine de l'hydrogène" et ainsi mieux comprendre les mécanismes de sa formation, explique Jacques Pironon, directeur de recherches du CNRS au laboratoire GeoRessources.

L'hydrogène natif se forme naturellement dans le sous-sol, via des réactions chimiques, entre l'eau et des minéraux par exemple.

En Lorraine, où l'extraction minière a jadis fait fleurir l'économie, les veines de charbon, en se transformant en gaz "avec le temps (et) la température", sont peut-être à l'origine de la création de l'hydrogène, détaille M. Pironon.

Cela peut aussi provenir d'une réaction entre des molécules de fer et d'eau: le fer va créer "de la rouille en quelque sorte" pour ainsi produire de l'hydrogène.

Les études actuellement menées doivent permettre de déterminer quelle hypothèse est la bonne.

Cette phase de recherches permet aussi d'anticiper l'exploitation future, espérée, de cette ressource. Dans le cadre de ce forage, "on a déjà produit l'hydrogène, on l'a remonté, on a eu des petites bulles en surface", détaille M. Fouant.

- "Promesse" -

Le site de forage du projet REGALOR II, piloté par Française de l’Énergie, le 23 janvier 2026 à Pontpierre, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le site de forage du projet REGALOR II, piloté par Française de l’Énergie, le 23 janvier 2026 à Pontpierre, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"C'est vraiment une promesse (...) pour l'instant, tous les feux clignotent au vert en termes de décarbonation", de "source d'énergie" et "d'indépendance énergétique", s'enthousiasme Philippe de Donato, directeur de recherche au CNRS, qui travaille sur le projet.

Il se félicite également de "l'avance" française en matière de recherche sur l'exploitation du gaz dissout dans l'eau, grâce notamment à une sonde brevetée "que nous sommes les seuls à utiliser". "On a continué de travailler, d'améliorer cette sonde-là, à la fois en système de mesure et maintenant en système d'extraction à dimension industrielle".

Pour le président de la Région Grand Est Franck Leroy, "ici, en Moselle, le sous-sol fait partie de notre histoire". "Demain, il peut devenir un atout stratégique pour notre souveraineté énergétique et industrielle", se félicite-t-il.

Deux associations locales de défense de l'environnement, l'APEL57 et le Collectif de défense des bassins miniers lorrains, appellent cependant à la vigilance quant à l'impact futur de ce projet sur les nappes d'eau souterraine.

Un précédent projet de la Française de l'Energie, qui visait à exploiter les gaz de couche, autrement dit le méthane piégé dans les veines de charbon du sous-sol lorrain, a d'ailleurs été enterré en décembre par le Conseil d'Etat, justement à cause du risque jugé trop élevé d'atteinte aux ressources en eau.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 10:16

    Global, tu oublis de préciser que ces gens utilisent des voitures et voyagent en avion, mais bon, ce qui est bien pour eux ne l'est pas pour les autres.....Mais là, ils n'empêcheront rien....

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un logo de Renault à l'extérieur d'un concessionnaire automobile Renault à Arnhem
    La stratégie de Renault en Inde confortée par l'accord avec l'UE selon le directeur général de la marque
    information fournie par Reuters 27.01.2026 10:22 

    Renault s'est félicité mardi de l'annonce d'un accord commercial de grande ampleur entre l'Union européenne et l'Inde, qui ‍vient conforter selon lui sa stratégie de développement sur le marché indien. "Il montre la direction et cette capacité à travailler plus ... Lire la suite

  • Une basket Puma Speedcat OG à la Maison Puma Mostro à Paris
    La famille Pinault vend sa participation de 29% à Anta Sports
    information fournie par Reuters 27.01.2026 10:22 

    La plus grande marque chinoise d'articles de sport Anta Sports Products a annoncé mardi le rachat de la participation de 29,06% détenue par la famille Pinault dans Puma pour 1,5 milliard d’euros, devenant ainsi le premier actionnaire de l'équipementier sportif ... Lire la suite

  • BURELLE : L'indécision domine
    BURELLE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 27.01.2026 10:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le Premier ministre indien Narendra Modi, au centre, avec à sa gauche le président du Conseil européen Antonio Costa et à sa droite la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à New Delhi, le 26 janvier 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Commerce: l'Inde et l'UE concluent "l'accord de tous les accords"
    information fournie par AFP 27.01.2026 10:03 

    L'Inde et l'Union européenne (UE) ont officialisé mardi la conclusion d'un ambitieux accord de libre-échange commercial qui, au terme de vingt ans de négociations, va créer "une zone de libre-échange de 2 milliards de personnes". Dans un contexte géopolitique mondial ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank