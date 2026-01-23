L'Assemblée nationale repousse la motion de censure déposée par les groupes Insoumis, écologiste et GDR (communistes et ultramarins), en réponse à la décision du Premier ministre de recourir au 49.3 pour faire adopter la partie recettes du budget. Elle a obtenu 269 voix, la droite et le PS refusant de s'y associer, alors que 288 étaient nécessaires pour faire tomber le gouvernement. IMAGES
Budget: l'Assemblée nationale repousse la motion de censure de la gauche hors PS
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro