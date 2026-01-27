 Aller au contenu principal
En Moselle, recherches et espoirs après la découverte d'hydrogène naturel

information fournie par AFP Video 27/01/2026 à 17:57

Pourra-t-on prochainement exploiter à Pontpierre (Moselle) des millions de tonnes d'hydrogène naturel, possible source d'énergie décarbonée? Les recherches s'intensifient autour de ce gisement sous-terrain potentiellement unique au monde.

Environnement
