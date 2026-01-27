Après la mort d'Alex Pretti, tué par des agents fédéraux américains à Minneapolis, La France insoumise a déposé une proposition de résolution contre la police de l'immigration des États-Unis. Pour Danièle Obono, députée LFI de Paris, "il y a un basculement de la démocratie américaine" et la France ne peut pas rester inactive. La parlementaire est également interrogée sur la répression en Iran et la présidentielle de 2027.
Danièle Obono (LFI) : "Il y a un basculement de la démocratie américaine"
