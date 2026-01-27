Une vague de froid exceptionnelle touche les États-Unis. Elle a fait une vingtaine de morts au moins. La faute à une masse d'air froid descendue de l'Arctique. Le "vortex polaire" qui fond sur l'hémisphère nord est un phénomène récurent à chaque hiver. Des études sont en cours pour savoir si le réchauffement climatique, plus rapide et intense aux pôles, pourrait influencer ce phénomène.
Froid polaire aux Etats-Unis: un phénomène atmosphérique
