"Singles’ Day" : la Chine célèbre la plus grande journée de shopping au monde

information fournie par France 24 11/11/2025 à 10:26

Né d’une blague d’étudiants à Nankin, en Chine, dans les années 1990, le Singles’ Day est devenu en quinze ans un phénomène économique planétaire. Avec plus de 203 milliards de dollars de ventes en 2024, l’événement du 11 novembre surpasse largement le Black Friday ou l’Amazon Prime Day.

