Le patron de LR Bruno Retailleau lance un avertissement au président Emmanuel Macron en affirmant que s'il "votait pour" l'accord de libre-échange avec le Mercosur, il prendrait le "risque d'une censure" du gouvernement de Sébastien Lecornu. SONORE
Si Macron vote pour le Mercosur, "il prend le risque d'une censure" (Retailleau)
