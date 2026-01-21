Le porte-parole de Shein en France est entendu par la commission des Affaires économiques du Sénat, après des mois de remous et plusieurs convocations déclinées à l'Assemblée nationale. Le président du groupe SGM, qui exploite le grand magasin BHV, est auditionné conjointement avec le représentant de la plateforme asiatique d'ultra fast-fashion. IMAGES
Shein et le BHV auditionnés par les sénateurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro