Seul candidat à sa succession à la présidence du Rassemblement national, Jordan Bardella est sans surprise réélu lors du congrès du parti à Orléans, avec près de 99% des voix. "Le mouvement a fait preuve d'une unité et d'une fraternité militante admirable (...) Et de cette unité, je serai toujours le garant," dit-il dans un discours avant le vote. SONORE
Seul candidat, Bardella réélu président du RN avec 98,98% des voix
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