À l’occasion des 10 ans d’AKAA, la foire dédiée à l’art contemporain africain, le Journal de l’Afrique reçoit Serge Mouangue. Designer camerounais installé à Paris, il développe depuis plusieurs années le projet « Wafrica », qui marie tissus africains et kimonos japonais. Il nous parle de son parcours, de sa « troisième esthétique » et de l’évolution du marché de l’art africain.
Serge Mouangue : l’art entre Afrique et Japon pour les 10 ans d’AKAA à Paris
