Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a inversé mardi le résultat de la finale de la CAN 2025 en déclarant l'équipe du Sénégal forfait après la décision des Lions de la Teranga de quitter le terrain. Les explication sur Questions Directes avec Stéphanie Antoine et ses invités.
Sénégal ou Maroc, qui a gagné la CAN ?
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