La course contre la montre se poursuit pour les secouristes pour tenter de trouver des survivants ensevelis sous les décombres, cinq jours après le double séisme qui a ravagé des quartiers entiers de l’État côtier de La Guaira. Le bilan provisoire s'élève à 1.719 morts et environ 50.000 disparus. IMAGES
Séismes au Venezuela: les secours cherchent des survivants dans une course contre la montre
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