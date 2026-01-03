Au moins deux personnes sont mortes vendredi au Mexique dans un séisme de magnitude 6,5 qui a frappé le sud-ouest du pays au petit matin et détruit de nombreuses maisons près de l'épicentre sur la côte Pacifique.
Séisme au Mexique, deux décès et des maisons détruites près de l'épicentre
