Vaincue à la primaire PS-Place publique, Ségolène Royal réagit à la victoire, dimanche, au premier tour, de Raphaël Glucksmann. Elle regrette la manière dont le scrutin a été organisé, avec un ticket d'entrée à 15 euros, qu'elle juge élevé, et 80 000 électeurs sur 140 000 qui échappent à toute lecture politique, s'étant inscrits uniquement pour le vote. Elle assure cependant qu'elle soutiendra le candidat victorieux, à condition qu'il ne se rapproche pas des macronistes.
Ségolène Royal : si Raphaël Glucksmann "dérive vers le macronisme, ce sera sans moi"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro