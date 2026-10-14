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Ségolène Royal : si Raphaël Glucksmann "dérive vers le macronisme, ce sera sans moi"

information fournie par France 24 14/10/2026 à 09:14

Vaincue à la primaire PS-Place publique, Ségolène Royal réagit à la victoire, dimanche, au premier tour, de Raphaël Glucksmann. Elle regrette la manière dont le scrutin a été organisé, avec un ticket d'entrée à 15 euros, qu'elle juge élevé, et 80 000 électeurs sur 140 000 qui échappent à toute lecture politique, s'étant inscrits uniquement pour le vote. Elle assure cependant qu'elle soutiendra le candidat victorieux, à condition qu'il ne se rapproche pas des macronistes.

Emmanuel Macron

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1

5 commentaires

  • 10:54

    Pour Raphaël Glucksmann, savoir que Ségolène Royal va le lâcher, ce sera plutôt un soulagement.

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