Scandola, réserve naturelle classée à l'UNESCO sur les côtes de l'île de beauté, attire un nombre croissant de visiteurs du monde entier, séduits par ses paysages spectaculaires et sa riche vie marine. Mais protéger sa faune unique et son fragile écosystème marin devient un exercice d'équilibre de plus en plus délicat. Reportage de nos confrères de France 2, Audrey Richier et Virgile Liado.
Scandola, joyau corse sous pression : la biodiversité face à l'afflux touristique
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