Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte reçoivent le roi de Thaïlande Rama X, la Reine Suthida et la princesse Sirivannavari au Palais de l’Elysée, dans le cadre d’une visite d’Etat. C'est la première visite d'un monarque thaïlandais en France depuis 1960. IMAGES
Emmanuel et Brigitte Macron reçoivent le roi et la reine de Thaïlande à l’Elysée
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