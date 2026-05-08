Pour beaucoup, vous êtes déjà en week-end car ce vendredi est le 8 mai, jour où l'on célèbre en France - mais pas que - la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde guerre mondiale en Europe. Un jour où les écoles sont fermées et les administrations et les commerces en pause. Un jour surtout pour se souvenir et rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu le nazisme, parfois dans l'ombre et souvent au péril de leur vie.
Saviez-vous qu'en 1945, il y a eu deux capitulations en 24h ?
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