Dans un entretien accordé à France 24, le ministre congolais de la Communication, Thierry Moungalla, qualifie de "boule puante" les accusations de l'autorité norvégienne de lutte contre la criminalité économique visant le président Denis Sassou-Nguesso.
Sassou-Nguesso accusé de corruption au Congo : "Une boule puante", dit Thierry Moungalla
