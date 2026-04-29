Plus de 2 ans après la COP 28 qui promettait le début d'une "transition hors des énergies fossiles", une cinquantaine de pays se sont retrouvés en Colombie, à Santa Marta, pour parler des façons d'amorcer concrètement cette transition. Plusieurs pays producteurs de pétrole, ceux du Golfe ou les États-Unis, n'ont pas fait le déplacement. Mais sans eux, les discussions avancent. Ce nouveau format pourrait donc s'avérer plus efficace que les COP, freinées par la recherche du consensus.
Santa Marta: une conférence pour sortir des énergies fossiles
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