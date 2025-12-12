Elle fait revivre une figure oubliée de l’histoire africaine. L’autrice béninoise Nathalie Mèdéssè Sagbo signe une bande dessinée patrimoniale et féministe sur Tassi Hangbé, la seule reine du Danxomè et fondatrice du corps des Amazones du Dahomey. Avec ce projet pédagogique et visuellement fort, elle redonne voix à une souveraine longtemps invisibilisée.
Bénin : Tassi Hangbé, la reine amazone du Danxomè ressuscitée en bande dessinée
