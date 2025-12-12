 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Infox et crispation identitaire autour de Noël

information fournie par France 24 12/12/2025 à 21:47

Sapins, marchés de Noël, crèches : cette année encore les polémiques se multiplient autour de Noël. Avec souvent de fausses informations, utilisées à des fins politiques, mais aussi certaines maladresses. Décryptage dans Info Intox avec Jules BOITEAU.

Vidéos les + vues

1

L'Otan appelle à "tester" Poutine pour voir "s'il veut la paix en Ukraine"

information fournie par AFP 11 déc.
10
2

Un pétrolier saisi au large du Venezuela, Caracas dénonce une ingérence des USA

information fournie par AFP Video 11 déc.
3

L'Otan appelle à "mettre Poutine à l'épreuve" pour voir "s'il veut la paix en Ukraine"

information fournie par AFP Video 11 déc.
3
4

Washington demande toujours de grandes concessions à l'Ukraine, selon Zelensky

information fournie par AFP 11 déc.
8
5

Top 5 IA du 11/12/2025

information fournie par Libertify 05:00
6

Dermatose: les gendarmes contrôlent la ferme d'Ariège, abattage du troupeau à venir

information fournie par AFP 08:29
8
7

Thaïlande-Cambodge: pas de signe d'apaisement avant l'appel de Trump

information fournie par AFP 11 déc.
8

Dermatose: extension de la vaccination en Occitanie, sur fond de colère agricole

information fournie par AFP 11:30
1
1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
3

Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan

information fournie par AFP 09 déc.
12
4

Thomas Mulliez (PDG de Veuve Clicquot) : "Nous sommes le numéro un du champagne sur le marché américain !"

information fournie par Ecorama 09 déc.
5

Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés

information fournie par AFP 09 déc.
6

Budget de la Sécu adopté : sur la CSG, qui va payer l’addition ?

information fournie par Ecorama 10 déc.
3
7

Bregeon: Lecornu juge "possible" de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre

information fournie par AFP Video 10 déc.
1
8

Françoise Benhamou : "Nos petites négligences mises bout à bout peuvent être dramatiques !"

information fournie par Ecorama 10 déc.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
6

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4
7

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
8

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank