Sandrine Rousseau, députée Les Écologistes est l’invitée de Mardi politique. Dans cette émission, il sera question de la libération de Boualem Sansal, de la lutte contre le narcotrafic après l’assassinat à Marseille de Mehdi Kessaci, frère d’un militant écologiste, figure locale de la lutte contre le narcobanditisme et du budget, toujours en débat à l’Assemblée nationale.
Sandrine Rousseau (Les Écologistes) : "Pour lutter contre le narcotrafic, il faut chercher la cause"
