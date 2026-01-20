 Aller au contenu principal
Samuel Eto'o : "Le geste de Sadio Mane en finale de la CAN est celui d'un grand leader"

information fournie par France 24 20/01/2026 à 12:20

Dans un entretien accordé à France 24, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, félicite le Sénégal pour sa victoire et salue "le geste de grand leader" de Sadio Mané qui a ramené ses coéquipiers sur le terrain. Il dénonce les "faits de jeu" qui ont marqué cette CAN et conteste la sanction de quatre matchs dont il a fait l'objet.

