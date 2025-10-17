Il est l’une des révélations du FESPACO 2025. À seulement 24 ans, Salif Koné, alias Salyffou, impose sa signature avec un premier long-métrage percutant : Au-delà des illusions. Une plongée sombre dans les dérives de la jeunesse abidjanaise, entre crime, loyauté et rêves brisés. Réalisateur, acteur, producteur, il mène ce projet de bout en bout et porte haut la voix d’une nouvelle génération du cinéma africain. Il est notre invité dans le Journal de l’Afrique.
Salif Koné, la nouvelle voix du cinéma ivoirien, frappe fort avec "Au-delà des illusions"
