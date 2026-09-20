Le président français Emmanuel Macron rencontre les responsables locaux et les habitants lors de la visite du nouveau village de Miquelon, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en plein Atlantique Nord. La relocalisation de Miquelon, un chantier titanesque à l'échelle de l'archipel, s'apprête à entrer dans sa deuxième phase, qui nécessite 25 millions d'euros, selon les élus locaux.
Saint-Pierre-et-Miquelon: Macron visite le nouveau village de Miquelon
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