Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire français, "c'est une évidence", déclare Emmanuel Macron à son arrivée sur place pour une visite de deux jours, en réponse à une question sur une carte publiée par Donald Trump et ayant fait polémique.
Saint-Pierre-et-Miquelon est français, "c'est une évidence", dit Macron en réponse à Trump
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